В Саратове обокрали 87-летнюю пенсионерку на 100 000 рублей
Подозреваемая похитительница задержана
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В поселке Солнечный полицейские задержали женщину за кражу 100 тыс. рублей у 87-летней пенсионерки.
- Согласно заявлению потерпевшей проживающей в квартире по улице Бардина, банковский сертификат стоимостью 100 000 рублей у нее пропал 22 октября этого года из ее тумбы. В ходе оперативных мероприятий была задержана 27-летняя безработная, ранее не судимая женщина, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.