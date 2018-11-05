2018-11-05T10:07:49+03:00
Происшествия

В Саратове обокрали 87-летнюю пенсионерку на 100 000 рублей

Подозреваемая похитительница задержана
Тимур Гадеев
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В поселке Солнечный полицейские задержали женщину за кражу 100 тыс. рублей у 87-летней пенсионерки.

- Согласно заявлению потерпевшей проживающей в квартире по улице Бардина, банковский сертификат стоимостью 100 000 рублей у нее пропал 22 октября этого года из ее тумбы. В ходе оперативных мероприятий была задержана 27-летняя безработная, ранее не судимая женщина, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

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