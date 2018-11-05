Балашовский рецидивист попался на краже картошки и соленых помидоров
По факту кражи возбуждено уголовное дело
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Полицейские Балашова задержали 37-летнего вора-рецидивиста за кражу картошки и солений.
- Согласно заявлению потерпевшей, с начала октября, неизвестные, взломав входную дверь в дом, перетаскали у нее полмешка картошки, банку помидоров, банку арбузов, банку огурцов и банку аджики, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
В результате поисков по подозрению в краже задержан местный житель, неоднократно судимый за кражи и грабеж. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело.