Под Саратовом в ДТП с фурой пострадали три человека

СЕГОДНЯ 09:09 2018-11-05T09:09:45+03:00

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Накануне вечером в Саратовском районе, на пересечении Песчано-Уметского тракта с кольцевой дорогой, в районе села Еремеевка «КамАЗ» врезался в «Ладу Калина».

По предварительным данным, виновником ДТП был водитель легковушки, который выскочил на встречку и допустил столкновение.

- В результат дорожного происшествия пострадали три человека. 54-летний водитель «Лады» и 26-летний пассажир были госпитализированы, 52-летней женщине назначено амбулаторное лечение, – рассказали «КП-Саратов» в Саратовском центре медицины и катастроф.

Обстоятельства происшествия выясняются.