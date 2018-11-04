«Автодор» разгромно проиграл в Москве лидеру европейского баскетбола
Матч с ЦСКА закончился первым поражением саратовцев за последние 6 игр
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Саратовский баскетбольный «Автодор» проиграл матч в Москве и прервал свою победную серию из пяти игр.
Противостояние с «ЦСК в рамках Единой Лиги ВТБ завершилось со счетом 110:76 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным в саратовской команде стал Маккензи Мур набравший 16 очков.
Следующий матч «Автодор» сыграет уже 7 ноября в Израиле против «Ирони» в рамках Кубка ФИБА-Европа.