2018-11-04T18:41:46+03:00
Спорт

«Автодор» разгромно проиграл в Москве лидеру европейского баскетбола

Матч с ЦСКА закончился первым поражением саратовцев за последние 6 игр
Александр Уриевский
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Саратовский баскетбольный «Автодор» проиграл матч в Москве и прервал свою победную серию из пяти игр.

Противостояние с «ЦСК в рамках Единой Лиги ВТБ завершилось со счетом 110:76 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в саратовской команде стал Маккензи Мур набравший 16 очков.

Следующий матч «Автодор» сыграет уже 7 ноября в Израиле против «Ирони» в рамках Кубка ФИБА-Европа.

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