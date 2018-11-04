В Саратове состоялся ежегодный крестный ход

СЕГОДНЯ 17:31 2018-11-04T21:26:00+03:00

По данным Саратовской епархии, в мероприятии приняли участие порядка 7,5 тыс. человек

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 4 ноября, состоялся крестный ход в честь православного праздника Казанской иконы Божией Матери.

Ход проследовал от Казанского храма на Чернышевского до Свято-Троицкого кафедрального собора на Музейной площади, в котором находится список с чудотворного Казанского образа Пресвятой Богородицы 17 века.

По данным Саратовской епархии, в мероприятии приняли участие порядка 7,5 тыс. человек.

По Чернышевского в это время можно было проехать только в сторону Заводского района. По встречной полосе шли верующие граждане и священнослужители.

Стоит отметить, что крестный ход совершается 4 ноября ежегодно.