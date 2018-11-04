В Дачном поселке отключили горячую воду

СЕГОДНЯ 16:36 2018-11-04T17:14:51+03:00

Это связано с работами на сетях холодного водоснабжения

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В поселке Дачный сегодня, 4 ноября, отключили горячую воду, идущую от котельной. По словам коммунальщиков, это связано с работами на сетях холодного водоснабжения.

- Приостановлено ГВС улицах Тополиная, 1 и Мелиораторов, 1, 1а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, — сообщили «КП-Саратов» энергетики..

В компании также отметили, что горячую воду дадут, когда будет восстановлено холодное водоснабжение на энергообъект.