Пенсионера в Саратове госпитализировали в тяжелом состоянии после наезда «КамАЗа»
ЧП случилось на пересечении улиц Антонова и Перспективная
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На пересечении улиц Антонова и Перспективная в Саратове «КамАЗ» наехал на пенсионера.
- Предполагается, что мужчина переходил дорогу, когда его сбил 38-летний водитель большегруза, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.
Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован районным подразделением «скорой помощи». Об этом «КП-Саратов» рассказали в Центре медицины катастроф и городской «скорой помощи».
На месте также работали следователи, ГИБДД. Обстоятельства инцидента уточняются.