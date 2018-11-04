2018-11-04T15:05:53+03:00
Происшествия

Пенсионера в Саратове госпитализировали в тяжелом состоянии после наезда «КамАЗа»

ЧП случилось на пересечении улиц Антонова и Перспективная
Ольга МуравлёваТимур Гадеев
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На пересечении улиц Антонова и Перспективная в Саратове «КамАЗ» наехал на пенсионера.

- Предполагается, что мужчина переходил дорогу, когда его сбил 38-летний водитель большегруза, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован районным подразделением «скорой помощи». Об этом «КП-Саратов» рассказали в Центре медицины катастроф и городской «скорой помощи».

На месте также работали следователи, ГИБДД. Обстоятельства инцидента уточняются.

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