В Саратовской области в ДТП перевернулся Mercedes-Benz

СЕГОДНЯ 09:19 2018-11-05T09:19:10+03:00

В аварии пострадали пять человек

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Накануне, 3 ноября, в Новобурасском районе, на трассе Саратов — Тепловка — Балтай, случилось ДТП с опрокидыванием.

- Водитель ВАЗ-2107 в возрасте 72 лет не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в автомобиль Mercedes-Benz под управлением 23-летнего водителя. В результате столкновения иномарка потеряла управление, выехала на обочину с левой стороны по ходу движения и перевернулась, — рассказали «КП-Саратов» в областном управлении ГИБДД.

После аварии водитель «семерки» и две пассажирки иномарки были госпитализированы. Двух девочек — 14 и 17 лет — спас ремень безопасности, им помощь была оказана на месте.