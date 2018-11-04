Жителям Молочки и Заводского района до полуночи отключили воду
Воды нет на Азина, Верхоянской и других улицах
Изменить размер текста:
Сегодня, 4 ноября, в Саратове отключили воду в домах нескольких районов. По слова коммунальщиков, это связано с ликвидацией повреждений на городском водопроводе.
- Воды нет на Азина, 17, 17а, 19а, 20, 20а, 21 и на Верхоянской улице, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».
Также питьевого ресурса нет в поселке Молочка от Природной улицы Зерновой и в границах 1-й Заводской проезд — улица Чернышевского — 4-й Вакуровский проезд — берег Волги.
Коммунальщики отмечают, что воду дадут ориентировочно до полуночи.