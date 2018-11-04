Глава Саратова поздравил горожан с Днем народного единства

СЕГОДНЯ 12:10 2018-11-04T12:10:31+03:00

Михаил Исаев пожелал всем жителям города Саратова крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой, а также чтобы семьях царили покой и благополучие

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Глава Саратова Михаил Исаев сегодня, 4 ноября, поздравил горожан с Днем народного единства.

- Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства! Этот праздник является символом согласия и сплоченности нашего народа, — сказал мэр.

Он также отметил историю этой памятной даты. Она связана с событиями, когда народное ополчение русского народа под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского заставило отступить войско Речи Посполитой.

- В этот день мы вспоминаем подвиг наших предков, которые ради достижения одной общей цели, ради будущих поколений готовы были отдать свою жизнь. За многовековую историю нашей страны страшные испытания не раз настигали русский народ, и каждый раз именно благодаря единству мы доказывали, что нас так просто не сломить. В День народного единства мы празднуем свою независимость, силу и единство, — поздравил глава Саратова.

Михаил Исаев пожелал всем жителям города Саратова крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой, а также чтобы семьях царили покой и благополучие.