В Энгельсе карманник похитил карту и снял 22,5 тыс. рублей
Подозреваемый задержан
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Полицейские Энгельса задержали похитителя, который украл банковскую карту у потерпевшего во время его прогулки на Волжском проспекте.
- На следующий день после кражи с кредитной карты потерпевшего сняли 22,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов »
Накануне, 3 ноября, 31-летний подозреваемый, ранее судимый за кражу, был задержан.
Похищенное частично изъято, остальное задержанный успел потратить. В отношении него возбуждено уголовное дело.