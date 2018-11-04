В Энгельсе карманник похитил карту и снял 22,5 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:34 2018-11-04T11:34:51+03:00

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Полицейские Энгельса задержали похитителя, который украл банковскую карту у потерпевшего во время его прогулки на Волжском проспекте.

- На следующий день после кражи с кредитной карты потерпевшего сняли 22,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов »

Накануне, 3 ноября, 31-летний подозреваемый, ранее судимый за кражу, был задержан.

Похищенное частично изъято, остальное задержанный успел потратить. В отношении него возбуждено уголовное дело.