В Саратовской области водитель «Волги» сбил 84-летнюю пенсионерку на обочине и скрылся

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-04T11:00:48+03:00

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Накануне, 3 ноября, в поселке Головановский Балаковского района, неизвестный водитель, двигаясь на автомобиле ГАЗ-31105 «Волга», на большой скорости сбил 84-летнюю женщину, которая стояла на обочине, и скрылся.

- В результате наезда пострадавшая получила травмы и была госпитализирована. После оперативных мероприятий подозреваемого установили и задержали. Им оказался 51-летний местный житель, – рассказали «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Начата проверка по поводу того, что он уехал с места ДТП и оставил пострадавшую без помощи.