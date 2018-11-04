В Саратовской области водитель «Волги» сбил 84-летнюю пенсионерку на обочине и скрылся
В результате ДТП пострадавшую госпитализировали
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Накануне, 3 ноября, в поселке Головановский Балаковского района, неизвестный водитель, двигаясь на автомобиле ГАЗ-31105 «Волга», на большой скорости сбил 84-летнюю женщину, которая стояла на обочине, и скрылся.
- В результате наезда пострадавшая получила травмы и была госпитализирована. После оперативных мероприятий подозреваемого установили и задержали. Им оказался 51-летний местный житель, – рассказали «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
Начата проверка по поводу того, что он уехал с места ДТП и оставил пострадавшую без помощи.