В Аткарском районе во время краж воры пробивали стены контейнеров
Подозреваемые задержаны
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В Аткарском районе Саратовской области полицейские задержали похитителей аккумуляторов, которые во время кражи пробивали железные стены контейнеров.
- В одном контейнере они украли 12, а в другом восемь аккумуляторных батарей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
За совершение преступления задержаны двое подозреваемых. Один из них — 19-летний ранее судимый за кражу, второму 22 года, он не судим.
По фактам кражи возбуждено уголовное дело. Даны признательные показания.