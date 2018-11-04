2018-11-04T12:05:47+03:00
Происшествия

В Аткарском районе во время краж воры пробивали стены контейнеров

Подозреваемые задержаны
Тимур Гадеев
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В Аткарском районе Саратовской области полицейские задержали похитителей аккумуляторов, которые во время кражи пробивали железные стены контейнеров.

- В одном контейнере они украли 12, а в другом восемь аккумуляторных батарей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

За совершение преступления задержаны двое подозреваемых. Один из них — 19-летний ранее судимый за кражу, второму 22 года, он не судим.

По фактам кражи возбуждено уголовное дело. Даны признательные показания.

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