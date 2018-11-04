2018-11-04T11:04:28+03:00
Общество

Саратовцы отметили праздник единства на Театральной площади

На мероприятие пришли жители города, студенты, представители профсоюзов, а также губернатор, мэр и другие чиновники и депутаты
Ольга Муравлёва
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Фото Юлии КековойФото Юлии Кековой
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Сегодня, 4 ноября, на Театральной площади Саратова проходит праздник Дня народного единства.

В честь этого состоялся концерт, на который собрались также студенты, представители профсоюзов. На торжестве были губернатор Валерий Радаев, мэр Михаил Исаев и другие чиновники и депутаты.

Фото Юлии Кековой

Фото Юлии Кековой

- Многие жители областного центра пришли с плакатами «Мы за Россию — Россия за всех», «Мы — Россия! Мы вместе!» и другими, — сообщает корреспондент «КП-Саратов».

Фото Юлии Кековой

Фото Юлии Кековой

По его словам, на площади собрались около 6 тыс. человек.

Фото Юлии Кековой

Фото Юлии Кековой

Танцы и музыка от артистов сменялись выступлениями общественников.

По словам Романа Антонова, зампредседателя Общественного совета при Саратовской областной думе, первого заместителя председателя Саратовской региональной общественной организации «Союз саратовских курсантов», в сегодняшнее непростое время этот государственный праздник обретает для всех россиян особое значение.

- Он символизирует сплоченность людей, которые в сложное время смогли объединиться ради общей цели. Уверен, что мы сможем решить все наши проблемы, объединившись. Пусть этот праздник станет напоминанием о том, что мы — единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим, — сказал Роман.

Выступление на Дне народного единства в Саратове.

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