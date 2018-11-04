Саратовцы отметили праздник единства на Театральной площади
Сегодня, 4 ноября, на Театральной площади Саратова проходит праздник Дня народного единства.
В честь этого состоялся концерт, на который собрались также студенты, представители профсоюзов. На торжестве были губернатор Валерий Радаев, мэр Михаил Исаев и другие чиновники и депутаты.
Фото Юлии Кековой
- Многие жители областного центра пришли с плакатами «Мы за Россию — Россия за всех», «Мы — Россия! Мы вместе!» и другими, — сообщает корреспондент «КП-Саратов».
Фото Юлии Кековой
По его словам, на площади собрались около 6 тыс. человек.
Фото Юлии Кековой
Танцы и музыка от артистов сменялись выступлениями общественников.
По словам Романа Антонова, зампредседателя Общественного совета при Саратовской областной думе, первого заместителя председателя Саратовской региональной общественной организации «Союз саратовских курсантов», в сегодняшнее непростое время этот государственный праздник обретает для всех россиян особое значение.
- Он символизирует сплоченность людей, которые в сложное время смогли объединиться ради общей цели. Уверен, что мы сможем решить все наши проблемы, объединившись. Пусть этот праздник станет напоминанием о том, что мы — единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим, — сказал Роман.
Выступление на Дне народного единства в Саратове.