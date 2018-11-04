2018-11-04T10:03:22+03:00
Происшествия

В Саратове задержали двух рецидивистов за кражу годичной давности

Полицейские раскрыли дело, совершенное в дачном поселке
Тимур Гадеев
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В Саратове полицейские Заводского района раскрыли кражу, совершенную год назад в дачном поселке.

- Согласно заявлению, поступившему в ноябре 2017 года, неизвестные взломали дверь сарая на личной даче потерпевшего и похитили электроинструменты на сумму 24,2 тыс. рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

3 ноября стражи порядка задержали двоих подозреваемых 44 и 43 лет, ранее судимых более чем по пять раз.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Даны признательные показания.

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