В Саратове задержали двух рецидивистов за кражу годичной давности
Полицейские раскрыли дело, совершенное в дачном поселке
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В Саратове полицейские Заводского района раскрыли кражу, совершенную год назад в дачном поселке.
- Согласно заявлению, поступившему в ноябре 2017 года, неизвестные взломали дверь сарая на личной даче потерпевшего и похитили электроинструменты на сумму 24,2 тыс. рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
3 ноября стражи порядка задержали двоих подозреваемых 44 и 43 лет, ранее судимых более чем по пять раз.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Даны признательные показания.