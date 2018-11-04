2018-11-04T09:48:59+03:00
Происшествия

Валерий украл из холодильника покровчанки 5 кг мяса

Куда он дел похищеннное — не помнит, так как был пьян
Ольга Муравлёва
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В Энгельсе вчера, 3 ноября, 38-летняя женщина пришла в полицию и заявила, что днем ранее малознакомый ей мужчина по имени Валерий украл из ее холодильника 5 кг мяса.

- Правоохранители за это преступление задержали 45-летнего гражданина, который признался в содеянном. Однако куда он дел продукцию — не помнит, так как был пьян, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

В отношении мужчины заведено уголовное дело за грабеж.

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