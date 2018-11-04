2018-11-04T09:40:51+03:00
Общество

Радаев поздравил саратовцев с Днем народного единства

Глава региона пожелал уверенности в завтрашнем дне
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил жителей с Днем народного единства.

- Уважаемые жители Саратовской области!

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!

Нам с вами выпала честь — родиться и жить в стране с удивительной историей. Во все времена её главной опорой были люди — сильные своей общностью, стремлением к справедливости, готовностью к труду и ратному делу.

Народ, объединенный Мининым и Пожарским, преодолел смуту в далеком прошлом, что в корне изменило ход истории — так зародилась великая Россия. Судьбоносным для страны стал подвиг героев Отечественной войны — пример стойкости, мужества, сплоченности для всех поколений россиян. Сегодня мы, объединившись, делаем все для того, чтобы наше государство было сильным, независимым, процветающим.

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, добра, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Успехов во всех начинаниях на благо Родины! — сказал глава региона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Дачном поселке отключили горячую воду
Пенсионера в Саратове госпитализировали в тяжелом состоянии после наезда «КамАЗа»
Радаев поручил ускорить строительство детсада в Энгельсе
Жителям Молочки и Заводского района до полуночи отключили воду
В Саратове ранее судимый украл лестницу-трансформер
Глава Саратова поздравил горожан с Днем народного единства
В центре Саратова «Лада Гранта» въехала в столб. Фото
В Энгельсе карманник похитил карту и снял 22,5 тыс. рублей
В Саратовской области водитель «Волги» сбил 84-летнюю пенсионерку на обочине и скрылся
В Аткарском районе во время краж воры пробивали стены контейнеров
Саратовцы отметили праздник единства на Театральной площади
В Саратове задержали двух рецидивистов за кражу годичной давности
Валерий украл из холодильника покровчанки 5 кг мяса
Панков поздравил земляков с Днем народного единства