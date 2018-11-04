Радаев поздравил саратовцев с Днем народного единства

СЕГОДНЯ 09:40 2018-11-04T09:40:51+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил жителей с Днем народного единства.

- Уважаемые жители Саратовской области!

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!

Нам с вами выпала честь — родиться и жить в стране с удивительной историей. Во все времена её главной опорой были люди — сильные своей общностью, стремлением к справедливости, готовностью к труду и ратному делу.

Народ, объединенный Мининым и Пожарским, преодолел смуту в далеком прошлом, что в корне изменило ход истории — так зародилась великая Россия. Судьбоносным для страны стал подвиг героев Отечественной войны — пример стойкости, мужества, сплоченности для всех поколений россиян. Сегодня мы, объединившись, делаем все для того, чтобы наше государство было сильным, независимым, процветающим.

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, добра, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Успехов во всех начинаниях на благо Родины! — сказал глава региона.