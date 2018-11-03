В Саратовской области «семерка» с 72-летним водителем врезалась в автобус «Властелин»
Пострадали женщина и двое детей
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В Новобурасском районе Саратовской области днем 3 ноября произошло ДТП с участием пассажиркой «ГАЗели».
Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города, авария произошла в 14:15 на 22-м километре автодороги Саратов — Балтай.
По предварительной версии, 72-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением. Машина врезалась в автобус Mercedes-Benz «Властелин».
Медицинская помощь потребовалась трем пассажиркам — 63-летней женщине, а также 17 и 12-летним девочкам