Руководитель российской делегации предложил совместные проекты с Уругваем

СЕГОДНЯ 16:51 2018-11-03T17:28:36+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в Телеграм-канале «Пара слов». Напомним, в Буэнос-Айресе состоялся Парламентский форум и Саммит спикеров парламентов государств — участников G20. Участники делегации Государственной думы РФ встретились с зарубежными коллегами.

- В завершении Иван Иванович Мельников, вице-спикер Госдумы и руководитель делегации предложил ряд проектов. Они подразумевают сотрудничество наших специалистов и обучение студентов в Уругвае. Были рассмотрены и другие вопросы, требующие совместной, дополнительной проработки. Энергия и любовь госпожи Тополанских (Лусия Тополански, вице-президент Уругвая — прим.ред.) к России велика. Она признается, что они здесь играют посредническую роль между Россией и другими государствами. Председатель Сената рассказала о любви рядовых граждан к нашему президенту Путину. Они понимают какую большую и тонкую работу он проводит ради мира и людей живущих на планете Земля, — написал Николай Панков.

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Ранее депутат отмечал, что с приходом Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы активизировались межпарламентские контакты, что способствует укреплению межгосударственных связей, взаимодействию по вопросам, важным для граждан.