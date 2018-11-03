Николай Панков: Сенатор Уругвая высоко оценила работу Володина на международном уровне

СЕГОДНЯ 16:11 2018-11-03T17:29:01+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем Телеграм-канале «Пара слов» очередной пост. Напомним, в Буэнос-Айресе состоялся Парламентский форум и Саммит спикеров парламентов государств – участников G20. Участники делегации Государственной думы РФ встретились с зарубежными коллегами.

- Перед приемом в сенате делегации представилась возможность пройти по зданию. Было интересно увидеть, в каких условиях работают коллеги. Да, бывшая колония имеет хорошее здание сената. Госпожа Лусия Тополански (вице-президент Уругвая — прим.ред.) — человек мудрый и активный политик. Не только в Латинской Америке, но и разных государствах. Она тепло отозвалась о встрече с Володиным. О той работе на международном уровне, что сейчас проводит государственная дума. И безусловно в этом велика роль спикера Госдумы Володина. Это она высказала на двухсторонней встрече. Госпожа Тополянских тепло отзывается о нашей стране и ее людях. Сожалеет, что Уругвай страна молодая, где нет ни Красной площади, ни такой великой и давней истории, как у нас. А визит был очень коротким хотя, заметила она, плодотворным, — написал Николай Панков.

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Ранее депутат отмечал, что с приходом Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы активизировались межпарламентские контакты, что способствует укреплению межгосударственных связей, взаимодействию по вопросам, важным для граждан.