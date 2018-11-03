Авария на заводе Евстафьева стала причиной срыва начала отопсезона в Вольске

СЕГОДНЯ 13:46 2018-11-03T13:46:05+03:00

Почти пять тысяч человек оставались без отопления и горячей воды

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Демонтажные работы на заводе «Металлист» в октябре стали причиной крупной коммунальной аварии в Вольске. Об этом сообщает сайт газеты «Вольская жизнь».

По сведениям издания, предприятие принадлежит группе компаний бизнесмена Аркадия Евстафьева. Рабочие подрядной организации повредили кабель, питающий котельную № 28, именно она обеспечивает теплом п. Северный. Из-за халатности демонтажников почти пять тысяч человек, проживающих в 39 домах, три детских сада, школа и женская колония оставались без тепла и горячей воды.

Местной власти пришлось задействовать все резервы для ликвидации аварии, был срочно создан штаб по восстановлению теплоснабжения. Работники аварийных бригад «Вольсктеплоэнерго» и «Облкоммунэнерго» не оставляли работу даже с наступлением темноты. Ночью 19 октября тепло и водоснабжение было восстановлено во всем поселке.

- Авария устранена, но по сведениям, демонтажные работы на «Металлисте» продолжатся. Сколько раз еще Северному грозит остаться без тепла, беспокоятся жители поселка. Вряд ли погода будет так милостива к ним, как в этот раз, морозы не за горами, — сообщает сайт «Вольская жизнь».

От отопления и горячего водоснабжения были около 2,7 тыс. квартир с 4,8 тыс. жителей.