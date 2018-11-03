2018-11-03T14:21:31+03:00
Происшествия

В Саратовской области бойцы СОБР Росгвардии задержали троих подозреваемых

Полицейские изъяли 5000 бутылок незаконного алкоголя
Тимур Гадеев
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Полицейские МВД России по Саратовской области в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Алкоголь» выявили незаконную торговлю алкогольной продукции без специальных акцизных марок в одном из магазинов поселка Базарный Карабулак.

- По подозрению в совершении преступления задержаны трое местных жителей. Задержание проводилось при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Из помещения торгового объекта полицейскими изъято более 5 тысяч бутылок алкогольной продукции, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта товаров и продукции без маркировки. Согласно законодательству, за подобные преступления предусмотрено до 6 лет лишения свободы.

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