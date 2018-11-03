Застрявшая на рельсах фура парализовала трамвайное движение в Поливановке
Грузовик пытался объехать перевернувшуюся на дороге машину
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В Ленинском районе Саратова встали трамваи №4 и 6.
- Маршрут, связывающий поселок Поливановка с 6-й Дачной, оказался заблокирован из-за ДТП, — сообщил корреспондент «КП-Саратов».
Причиной стала авария, случившаяся на улице Гвардейская, в районе остановки «по требованию». Там перевернулся автомобиль, который перегородил две полосы.
В связи с этим, транспорт вынужден объезжать место аварии по тротуару и газонам. Одна из фур — грузовик «Магнит» — застрял на рельсах, что и привело к остановке вагонов в обе стороны.