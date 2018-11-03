Саратовскую продавщицу оштрафовали за продажу алкоголя несовершеннолетней

СЕГОДНЯ 12:55 2018-11-03T12:56:00+03:00

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В торговых точках региона полицейские совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних проводят рейд по выявлению незаконной продажи алкоголя несовершеннолетним.

- Продавец одного из магазинов на улице Орджоникидзе продала 15-летней девушке бутылку пива 0,5 литра. В отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Согласно законодательству, штраф за продажу алкоголя несовершеннолетним составляет от десяти до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Для юридических лиц это - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.