2018-11-03T12:56:00+03:00
Происшествия

Саратовскую продавщицу оштрафовали за продажу алкоголя несовершеннолетней

В области проходит полицейская операция «Алкоголь»
Тимур Гадеев
Поделиться:

В Саратове выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетним.

Изменить размер текста:

В торговых точках региона полицейские совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних проводят рейд по выявлению незаконной продажи алкоголя несовершеннолетним.

- Продавец одного из магазинов на улице Орджоникидзе продала 15-летней девушке бутылку пива 0,5 литра. В отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Согласно законодательству, штраф за продажу алкоголя несовершеннолетним составляет от десяти до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Для юридических лиц это - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24