Саратовскую продавщицу оштрафовали за продажу алкоголя несовершеннолетней
В Саратове выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетним.
В торговых точках региона полицейские совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних проводят рейд по выявлению незаконной продажи алкоголя несовершеннолетним.
- Продавец одного из магазинов на улице Орджоникидзе продала 15-летней девушке бутылку пива 0,5 литра. В отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
Согласно законодательству, штраф за продажу алкоголя несовершеннолетним составляет от десяти до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Для юридических лиц это - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.