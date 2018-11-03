2018-11-03T15:03:30+03:00
Общество

Радаев: Строительство лицея Шнитке в Энгельсе вышло на финишную прямую

Скоро там начнут устанавливать музыкальное оборудование
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в пятницу побывал на месте реконструкции музыкально-эстетического лицея имени Шнитке в Энгельсе.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, в настоящее время на объекте практически завершены работы на первом и втором корпусах. Сейчас там ведется отделка.

Вскоре в лицей начнет поступать музыкальное оборудование.

- В реконструкции нам помог Вячеслав Викторович Володин. Сейчас на объекте работает порядка 300 человек. Лицей надо ввести в этом году. Сегодня мы вышли на финишную прямую. Такой подход настраивает на то, что объект будет завершен в срок, и дети после нового года пойдут учиться в обновленный лицей, — отметил Валерий Радаев.

Напомним, после реконструкции лицей имени Шнитке будет расширен почти на 2 тыс. кв. метров, там появятся 150 дополнительных мест для учеников, будут оборудованы большой и малый концертный залы в общей сложности на 470 мест. Кроме того появится современная столовая и спортзал.

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