В Саратовской области вылетел в кювет и перевернулся Subaru Legasy
Пассажирку иномарки госпитализировали
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Накануне вечером в 20:10, при подъезде к Балашову, на трассе Дон — Тамбов — Волгоград — Астрахань 39-летний водитель Subaru Legasy на большой скорости не справился с управлением и вылетел в кювет.
- В результате съезда с дороги машина перевернулась, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД области.
Во время опрокидывания автомобиля 52-летняя пассажирка иномарки получила травмы и была госпитализирована.