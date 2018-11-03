2018-11-03T15:58:39+03:00
Происшествия

В Саратовской области вылетел в кювет и перевернулся Subaru Legasy

Пассажирку иномарки госпитализировали
Тимур Гадеев
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Накануне вечером в 20:10, при подъезде к Балашову, на трассе Дон — ТамбовВолгоградАстрахань 39-летний водитель Subaru Legasy на большой скорости не справился с управлением и вылетел в кювет.

- В результате съезда с дороги машина перевернулась, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Во время опрокидывания автомобиля 52-летняя пассажирка иномарки получила травмы и была госпитализирована.

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