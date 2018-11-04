В Саратове рецидивист избил хозяина и украл деньги и телефон
По факту грабежа возбуждено уголовное дело
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В Саратове задержан 30-летний рецидивист за грабеж.
- Накануне подозреваемый находясь в квартире по улице Азина, в Заводском районе у 46-летнего знакомого, избил хозяина и открыто похитил 7000 рублей и дорогой мобильный телефон, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
По подозрению в грабеже был задержан 30-летний ранее неоднократно судимый житель Саратова. Который ранее уже отсидел 8 лет за нанесение тяжких телесных повреждений.