2018-11-04T14:07:19+03:00
Общество

Радаев поручил ускорить строительство детсада в Энгельсе

Глава региона остался недоволен темпами работ на улице Степная
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в минувшую пятницу 2 ноября посетил стройплощадки детских садов в Энгельсе.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он побывал на двух объектах.

В детсаду на улице Студенческая он отметил хорошую организацию работ. Объект находится в высокой степени готовности и должен быть введен 25 декабря. Садик рассчитан на 160 мест.

А вот детсад на Степной улице строится недостаточно быстро. Валерий Радаев поручил ускорить темпы работ, чтобы вовремя сдать объект.

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