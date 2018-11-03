В Энгельском районе за кражу велосипеда задержаны три подростка
Главарь преступной компании трижды судим за кражи
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Энгельские полицейские задержали за кражу велосипеда троих 18-летних подростков.
- Согласно заявлению от 19-летней потерпевшей, на днях она обнаружила пропажу своего велосипеда с подъездной площадки на шестом этаже многоэтажного дома в Энгельсе. При отработке возможных точек сбыта велосипед был обнаружен в одной из скупок города. Подозреваемые были задержаны, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
Похитителями велосипеда оказались трое 18-летних подростков, причем, один из них был ранее трижды судим за кражи. Подростки дали признательные показания, возбуждено уголовное дело.