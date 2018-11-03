В Саратовской области мужчина обокрал товарища при возвращении с вахты

СЕГОДНЯ 10:54 2018-11-03T10:54:01+03:00

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Полицейские Петровского района задержали подозреваемого в краже.

- Согласно материалам дела, в марте этого года, двое товарищей возвращались в автобусе с рабочей вахты из Москвы. Во время поездки 28-летний, ранее судимый житель Вольского района украл у 34-летнего товарища из Петровска мобильный телефон и 20 000 рублей заработанных в столице, – рассказали «КП-Саратов» областные полицейские.

Спустя полгода подозреваемый был задержан в поселке Сенная, Вольского района. Похищенный телефон изъят, даны признательные показания. По факту кражи возбуждено уголовное дело.