В Саратовской области мужчина обокрал товарища при возвращении с вахты
Подозреваемый украл мобильник и 20 000 тысяч рублей зарплаты
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Полицейские Петровского района задержали подозреваемого в краже.
- Согласно материалам дела, в марте этого года, двое товарищей возвращались в автобусе с рабочей вахты из Москвы. Во время поездки 28-летний, ранее судимый житель Вольского района украл у 34-летнего товарища из Петровска мобильный телефон и 20 000 рублей заработанных в столице, – рассказали «КП-Саратов» областные полицейские.
Спустя полгода подозреваемый был задержан в поселке Сенная, Вольского района. Похищенный телефон изъят, даны признательные показания. По факту кражи возбуждено уголовное дело.