В Саратовской области подросток обворовал товарища

СЕГОДНЯ 10:09 2018-11-03T10:09:25+03:00

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Накануне в Советском районе, от 68-летней пенсионерки поступило заявление в полицию о том, что ее внука обворовал их общий знакомый.

- Потерпевшая рассказала, что той ночью, она с 16-летним внуком и его 17-летним товарищем во время поездки из поселка Степное в поселок Советское. Их знакомый ранее судимый за кражу похитил у ее внука два мобильных телефона и 200 рублей.

В тот же день подозреваемый был задержан. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Даны признательные показания.