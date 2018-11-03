2018-11-03T09:46:26+03:00
Общество

Радаев раскритиковал темпы ремонта противотуберкулезного санатория в Саратове

Он назначил зампреда Бусаргина ответственным и потребовал сдать отремонтированные здания через две недели
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил противотуберкулезный санаторий для детей на 9-й Дачной в Ленинском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он ознакомился с ходом реконструкции, которая началась полгода назад.

В настоящее время завершается первый этап работ: уже фактически отремонтированы жилые корпуса, начато благоустройство территории, высажены 700 саженцев хвойных деревьев. Начался демонтаж аварийного корпуса.

Предполагается, что работы будут закончены к концу года.

В то же время глава региона остался недоволен темпами работ. Ответственным за строительство он назначил зампреда Романа Бусаргина и потребовал сдачи отремонтированных объектов уже через две недели.

Второй этап реконструкции — ремонт здания столовой, спортзала, установка спортплощадок — начнется в 2019 году.

По словам главврача санатория Елены Коваленко, в лечебно-профилактическом учреждении планируется обустроить соляную пещеру.

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