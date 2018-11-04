В Саратове ранее судимый украл лестницу-трансформер
По факту кражи возбуждено уголовное дело
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Спустя месяц после кражи раскладной лестницы возле одного из магазинов по улице Зои Космодемьянской полицейские Ленинского района задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний ранее судимый за наркотики мужчина.
- Согласно материалам дела, задержанный тайно украл лестницу стоимостью 6 963 рубля и скрылся. 2 ноября он был задержан,— рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемый дал признательные показания.