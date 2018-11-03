2018-11-03T09:29:43+03:00
Происшествия

Двое безработных украли у саратовца входную дверь

Злоумышленников искали четыре с половиной месяца
Екатерина Семенова
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15 июня в полицию поселка Солнечный Саратова обратился 33-летний мужчина, житель квартиры на шестом этаже дома по улице Батавина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, по словам мужчины, у него украли входную дверь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. 2 ноября сотрудники полиции задержали 51 и 52-летних мужчин. Оба не работают, один ранее был судим.

Граждане дали признательные показания и были отпущены под подписку о невыезде.

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