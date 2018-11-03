В Саратове пожарные вынесли из огня четырех человек

СЕГОДНЯ 09:05 2018-11-03T09:15:32+03:00

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Ночью, в 23:30, на пульт оперативного дежурного поступил звонок о пожаре в кирпичном двух и трех этажном доме старой постройки, на улице Тараса Шевченко.

- Загорание произошло в квартире на первом этаже. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Пожарные по трехколенной лестнице при помощи спасательных устройств вынесли из огня четырех человек, из них один инвалид. Всего из дома было эвакуированошестьчеловек, – рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

В результате пожара пострадал 1 человек, в удовлетворительном состоянии он был госпитализирован. На месте работало 6 пожарных машин и 28 человек личного состава. В 00:15 пожар был полностью ликвидирован.