Бывший саратовский губернатор Ипатов принял участие в запуске первой плавучей АЭС

СЕГОДНЯ 08:46 2018-11-03T08:46:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший губернатор Саратовской области Павле Ипатов принял участие в запуске реактора первой в мире плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов» в Мурманске.

Заместитель генерального директора - директор по стратегии и организационному развитию АО Концерн «Росэнергоатом» Павел Ипатов рассказал об уникальности проекта.

- Россия первая получила эту технологию. Это новый продукт, который сегодня хотели бы купить, но его нет. Страна, которая этот продукт имеет, безусловный лидер на этом рынке. Поэтому у этого продукта очень хорошие перспективы, — рассказал он федеральному каналу «Россия 24».

«Академик Ломовносов» после запуска первого из двух атомных реакторов проведет необходимые испытания, а до конца ноября будет запущен второй реактор. В начале следующего года отправится на дежурство к берегам Чукотки. Он будет снабжать электричеством значительную часть округа. Впоследствии есть предпосылки для создания ядерного энергофлота.

Как рассказали специалисты, большое значение уделено безопасности — корпус двойной и выдерживает столкновение с айсбергом, другим кораблем и неуязвим для цунами.