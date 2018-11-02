2018-11-02T20:12:11+03:00
Происшествия

В Балашове при покраске моста рабочий потерял ногу и обгорел

35-летний мужчина получил 80% ожогов тела и госпитализирован
Тимур Гадеев
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Сегодня вечером в Балашове сильно обгорел и потерял ногу 35-летний рабочий, который красил мост.

- Несколько часов назад, вечером в Балашове, двое рабочих красили перила местного железнодорожного моста и один из них, предположительно, задел высоковольтные провода и упал с большой высоты. На теле пострадавшего загорелась одежда и ему оторвало ногу. К счастью спасатели оперативно приехали на место происшествия, затушили на нем одежду и передали медикам скорой помощи. Кроме 80% ожогов тела, мужчина получил множественные переломы. Его состояние оценивается как критическое, – рассказали «КП-Саратов» в областной службе спасения.

Сейчас за жизнь пострадавшего борются медики. Обстоятельства происшедшего выясняются.

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