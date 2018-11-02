Николай Панков: Законы должны отражать реальность и способствовать сотрудничеству

СЕГОДНЯ 19:01 2018-11-02T19:02:26+03:00

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В заключительный день Парламентского форума и Саммита спикеров парламентов G20, который проходит в Буэнос-Айресе, делегации государств-участников в своих выступлениях выразили позицию по ключевым вопросам. Об этом сообщил участник делегации Государственной Думы РФ Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

Ранее депутат отмечал, что с приходом Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы активизировались межпарламентские контакты, что способствует укреплению межгосударственных связей, взаимодействию по вопросам, важным для граждан.

- Индия самая демократичная страна, так считает депутат из Индии. Там 29 штатов. Все страны двадцатки должны быть против войны. Так как война в одной стране становится трагедией и в других странах. Если сосед бедный, вы не можете есть хлеб. Мы все, спикеры должны брать повестку дня парламентов и народа, подытожила парламентарий из Индии.

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Выступает представитель Китая, он рассказал, что торговлю запрещают, накладывают санкции. Считает, что должны быть многосторонние подходы. Парламенты должны защищать законность и порядок, способствовать партнерству в торговле. Законы должны отражать реальность и способствовать сотрудничеству и парламентской защищенности. Защищать права человека. За 40 лет преобразование Китая принесло выгоду всему миру. Китай хочет сотрудничать с другими странами, вносить вклад в решение больших и трудных задач. И ничего другого. Он поддержал позицию и выступление Мельникова, — рассказал Николай Панков.