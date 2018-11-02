Жителям дома №27 в летном городке вернули газ
За подключением ресурса следит прокуратура
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Энгельсская прокуратура проводит проверку по вопросу отключения газа у жителей дома №27 в районе летного городка.
Его отключили из-за плохого состояния дымовых и вентиляционных каналов. Теперь ООО «Управляющая компания № 1» занимается ремонтом оборудования, чтобы восстановить газоснабжение, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Сейчас газ снова вернулся в 18 квартирах. Жителям оставшихся шести квартир остается подождать до завтрашнего дня. В этот день планируется окончание всех работ.