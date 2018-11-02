2018-11-02T16:09:49+03:00
Общество

Жителям дома №27 в летном городке вернули газ

За подключением ресурса следит прокуратура
Дарья Вострикова
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Энгельсская прокуратура проводит проверку по вопросу отключения газа у жителей дома №27 в районе летного городка.

Его отключили из-за плохого состояния дымовых и вентиляционных каналов. Теперь ООО «Управляющая компания № 1» занимается ремонтом оборудования, чтобы восстановить газоснабжение, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Сейчас газ снова вернулся в 18 квартирах. Жителям оставшихся шести квартир остается подождать до завтрашнего дня. В этот день планируется окончание всех работ.

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