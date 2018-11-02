Панков: Российское общество оценивает политиков по их словам и действиям

СЕГОДНЯ 16:04 2018-11-02T16:04:01+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков, работая на саммите в Аргентине, опубликовал очередной пост в Телеграм-канале «Пара слов».

- Поблагодарив выступающих, ведущий дал слово Ивану Мельникову. Вице-спикер Госдумы предостерег, что на саммите должны участвовать все страны, входящие в G-20, а не выборочно. Нельзя никого игнорировать. Необходимо парламентской двадцатке сближать мнение не только с позиции власти, но и с позиции людей. Наша страна потеряла 20 млн граждан в войне, и мы крайне негативно относимся к военным действиям. Будь то бомбардировки в Белграде или других странах. Россия не приемлет политического диктата, она за дискуссию. Мы против расторжения договора о нераспространении ядерных ракет. Российское общество оценивает политиков по их словам и действиям. Мы против, когда государства действуют по правилам желтой прессы. Как захотели, так и заявили без доказательств и фактов. Двадцатка должна избежать таких негативных явлений. Она должна понимать, что прежде всего представляет и выражает мнение своего народа, — заявил Николай Панков.

Ранее депутат отмечал, что с приходом Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы активизировались межпарламентские контакты, что способствует укреплению межгосударственных связей, взаимодействию по вопросам, важным для граждан.