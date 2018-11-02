2018-11-02T15:48:21+03:00
Происшествия

В Саратовской области в поезде задержан иностранец

Гражданин из Узбекистана пытался дать взятку полицейскому
Тимур Гадеев
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Ершовская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении жителя республики Узбекистан по факту покушения дачи взятки полицейскому.

- Установлено, что в октябре этого года, в ходе проверки документов при следовании в пассажирского поезда №334 сообщением ТашкентСаратов, гражданин Узбекистана был задержан как нарушитель миграционного законодательства. В момент составления протокола, в купе проводника, за не составление административного документа задержанный предложил полицейскому взятку в размере 2 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» сотрудники Ершовской транспортной прокуратуры.

Полицейский от взятки отказался и сообщил о происшествии руководству. Уголовное дело передали в следственный отдел на транспорте.

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