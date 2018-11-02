В Саратовской области в поезде задержан иностранец
Ершовская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении жителя республики Узбекистан по факту покушения дачи взятки полицейскому.
- Установлено, что в октябре этого года, в ходе проверки документов при следовании в пассажирского поезда №334 сообщением Ташкент — Саратов, гражданин Узбекистана был задержан как нарушитель миграционного законодательства. В момент составления протокола, в купе проводника, за не составление административного документа задержанный предложил полицейскому взятку в размере 2 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» сотрудники Ершовской транспортной прокуратуры.
Полицейский от взятки отказался и сообщил о происшествии руководству. Уголовное дело передали в следственный отдел на транспорте.