В Саратовской области в поезде задержан иностранец

СЕГОДНЯ 15:28 2018-11-02T15:48:21+03:00

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Ершовская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении жителя республики Узбекистан по факту покушения дачи взятки полицейскому.

- Установлено, что в октябре этого года, в ходе проверки документов при следовании в пассажирского поезда №334 сообщением Ташкент — Саратов, гражданин Узбекистана был задержан как нарушитель миграционного законодательства. В момент составления протокола, в купе проводника, за не составление административного документа задержанный предложил полицейскому взятку в размере 2 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» сотрудники Ершовской транспортной прокуратуры.

Полицейский от взятки отказался и сообщил о происшествии руководству. Уголовное дело передали в следственный отдел на транспорте.