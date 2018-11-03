В Саратовской области обнаружены некачественные глазные капли для животных

СЕГОДНЯ 11:34 2018-11-03T11:34:46+03:00

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Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области выявило лекарство для животных, не соответствующее образцу качества.

- Речь идет о препарате «Капли глазные и интраназальные «Анандин» (серия 03.17, срок годности до 03.2019) производства ООО «НИО «Медитэр», Санкт-Петербург. Выявлено несоответствие по показателю «рН», — рассказали «КП-Саратов» в областном управлении Россельхознадзора.

В соответствии с пунктом административного регламента, реализация препарата приостановлена.

Областной Россельхознадзор обратился к жителям с просьбой сообщать, если обнаружится указанная серия препарата.

Обращаться можно по телефонам: 8 (8452) 41-37-26, 41-39-41. Также можно написать электронное письмо: rsn-vetnadzor@mail.ru.