2018-11-02T15:50:58+03:00
Общество

Панков: Позиция России на саммите G-20 будет заявлена открыто

Сегодня — последний день работы саммита
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал очередной пост в телеграм-канале «Пара слов».

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- Сегодня последний день работы саммита спикеров парламентов G-20. Заседание проходит в историческом здании парламента. Ранее освещал и показывал это историческое здание. Сейчас готовятся два наших выступления Ильяс Умаханов и вице-спикер Госдумы Иван Мельников. Вопросы рассматриваются о роли парламентов в структуре G20. Пройдет обсуждение итоговой резолюции саммита спикеров. Судя по двум ранее прошедшим выступлениям наших спикеров, могу сказать, что и сегодня позиция России будет заявлена открыто. Замечу риторика наших выступлений совпадает с риторикой турецкой, китайской делегаций. Мы все выступали за устойчивость многополярность и открытость и доверия друг к другу. Много недопонимания внесла депутат парламента Аргентины. Она провела мысль о гендерной коррупции. Что встрепенуло всех и заставило задуматься: не проституция ли это? Было в истории ранее и про политическую проституцию. А вот спустя 100 лет женщины уже заявляют о гендерной проституции. Куда мир катится многополярный? И чтобы этого не допускать, мы выступаем здесь открыто, — заявил Николай Панков.

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Ранее депутат отмечал, что с приходом Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы, активизировались межпарламентские контакты, что способствует укреплению межгосударственных связей, взаимодействию по вопросам, важным для граждан.

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