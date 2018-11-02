Областной Россельхознадзор пресек незаконную продажу саженцев роз

Управлением РСХН по Саратовской области проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушений.Управлением Россельхознадзора по Саратовской области проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушений Федерального законодательства О семеноводстве Управлением Россельхознадзора по Саратовской области в октябре текущего года при проведении рейдовых мероприятий на рынках г. Саратова, выявлено нарушение Федерального закона от 17.12.1997 года № 149-ФЗ О семеноводстве в части реализации посадочного материала. В ходе контрольно-надзорных мероприятий была выявлена реализация кустов роз и саженцев плодовых ягодных культур без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества. Нарушена статья 31 Федерального закона РФ от 17.12.1997 года № 149-ФЗ О семеноводстве ; часть 2.1 II главы Приказа Минсельхозпрода РФ от 18.10.1999 года № 707 Порядок реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений . Выявлено 6 нарушений, с реализации снято 260 кустов роз и 250 саженцев плодовых ягодных культур, нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 10.12 КоАП РФ.