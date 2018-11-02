2018-11-02T15:09:47+03:00
Общество

Областной Россельхознадзор пресек незаконную продажу саженцев роз

Никто не предоставил документов о качестве растений
Дарья Вострикова
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Управлением РСХН по Саратовской области проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушений.Управлением Россельхознадзора по Саратовской области проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушений Федерального законодательства О семеноводстве Управлением Россельхознадзора по Саратовской области в октябре текущего года при проведении рейдовых мероприятий на рынках г. Саратова, выявлено нарушение Федерального закона от 17.12.1997 года № 149-ФЗ О семеноводстве в части реализации посадочного материала. В ходе контрольно-надзорных мероприятий была выявлена реализация кустов роз и саженцев плодовых ягодных культур без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества. Нарушена статья 31 Федерального закона РФ от 17.12.1997 года № 149-ФЗ О семеноводстве ; часть 2.1 II главы Приказа Минсельхозпрода РФ от 18.10.1999 года № 707 Порядок реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений . Выявлено 6 нарушений, с реализации снято 260 кустов роз и 250 саженцев плодовых ягодных культур, нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 10.12 КоАП РФ.

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Областной Россельхознадзор пресек незаконную продажу на рынках Саратова свыше 500 саженцев роз и плодово-ягодных культур.

-Недобросовестных продавцов помогли обнаружить рейдовые мероприятия. Было выявлено шесть нарушений, за которыми последовала административная ответственность, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве.

Наказание последовало из-за отсуствия документов, подтверждающих качество растений.

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