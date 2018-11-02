2018-11-02T15:44:55+03:00
Происшествия

В Энгельсском районе осудят фермера за дачу взятки полицейскому

Сельхозпроизводитель укрывал в своем хозяйстве незаконного мигранта
Тимур Гадеев
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Следователи Энгельсского района завершили расследование уголовного дела о факте даче взятки должностному лицу.

- Согласно материалам дела в сентябре этого года, полицейские по вопросам миграции выехали в одно из крестьянско-фермерских хозяйств с целью проверить соблюдение миграционного законодательства. На одной из ферм района у его руководителя был найден наемный иностранный работник, на трудоустройство которого не было разрешения. Чтобы избежать штрафа фермер предложил полицейскому взятку в 15 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

Правоохранитель денег не взял и зафиксировал дачу взятки. После рассмотрения дела в следственном отделе материалы расследования переданы в суд. Обвиняемый свою вину полностью признал.

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