В ДК «Россия» Радаев поздравил саратовцев с Днем народного единства
В Саратове состоялись торжества в честь Дня народного единства.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, Валерий Радаев поздравил горожан на праздничном мероприятии в ДК «Россия».
Радаев подчеркнул, что в 21 веке крепнет традиция объединять усилия как в противостоянии мировому терроризму, защите Родины, так и в наращивании производства.
- Для такого единения есть главное условие — взаимоуважение представителей всех национальностей и доверие граждан тому, что делает власть, — заявил глава региона.
Он отметил, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин, поддержав целый ряд важнейших социальных проектов, объединил вокруг себя жителей, региональную и муниципальную власть, депутатов.
- Работа над каждым объектом, а это школы, спорткомплексы, жилые дома, парки, — воодушевила жителей и стала импульсом многое делать самим, — сказал Валерий Радаев.
Кроме того, он отметил активность молодежи, которая вносит весомый вклад в преобразование территории.
- Связь поколений, преемственность, наставничество — те ценности, которые делают эту работу результативной. Такое единение — залог огромных перспектив для всех нас, — сказал губернатор.