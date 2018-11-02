В ДК «Россия» Радаев поздравил саратовцев с Днем народного единства

СЕГОДНЯ 14:39 2018-11-02T15:41:00+03:00

Он отметил, что одним из главных условий единения является доверие граждан к власти

Изменить размер текста: A A

В Саратове состоялись торжества в честь Дня народного единства.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, Валерий Радаев поздравил горожан на праздничном мероприятии в ДК «Россия».

Радаев подчеркнул, что в 21 веке крепнет традиция объединять усилия как в противостоянии мировому терроризму, защите Родины, так и в наращивании производства.

- Для такого единения есть главное условие — взаимоуважение представителей всех национальностей и доверие граждан тому, что делает власть, — заявил глава региона.

Он отметил, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин, поддержав целый ряд важнейших социальных проектов, объединил вокруг себя жителей, региональную и муниципальную власть, депутатов.

- Работа над каждым объектом, а это школы, спорткомплексы, жилые дома, парки, — воодушевила жителей и стала импульсом многое делать самим, — сказал Валерий Радаев.

Кроме того, он отметил активность молодежи, которая вносит весомый вклад в преобразование территории.

- Связь поколений, преемственность, наставничество — те ценности, которые делают эту работу результативной. Такое единение — залог огромных перспектив для всех нас, — сказал губернатор.