Балаковец предложил отметить годовщину свалки с новогодней елкой

СЕГОДНЯ 14:36 2018-11-02T15:39:16+03:00

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Балаковец предложил отметить годовщину несанкционированной свалки с новогодней елкой. Своей идеей он поделился в соцсети «ВКонтакте»

Как сообщает очевидец, хлам начал нагромождаться около дома №50 на Октябрьской улице еще с прошлого года, постепенно дополняясь новыми экспонатами.

- «Достопримечательность» начала свое существование в середине января 2018, когда люди начали выкидывать свои елки после НГ, позже, в погоне за красивыми кустами, местными озеленителями туда же были складированы и обрезки деревьев и кустов, ну а начиная с весны, когда сошел снег, туда начали выбрасывать обычный бытовой мусор люди, чей интеллект остался на уровне приматов... Так это я к чему? Скоро годовщина образования этого «чуда», так может отметить как-то это событие? — написал пользователь Дмитрий Кобмаров о стихийной свалке напротив входа в детсад №11.

Запись вызвала неподдельный интерес среди комментаторов. Горожане заметили, что проблему можно решить, если перенести отходы к ближайшей контейнерной площадке, откуда его заберет работающая в районе мусоровывозящяя компания. Чтобы таких вопросов не было впредь, достаточно просто не захламлять место, где ты живешь.