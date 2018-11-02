Артистов Саратовского общества глухих пригласили поставить спектакль в Москве

СЕГОДНЯ 14:09 2018-11-02T15:36:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Артистов саратовского отделения Всероссийского общества глухих пригласили в гости в столицу, чтобы показать свою постановку широкому зрителю. Ожидается, что на театральный фестиваль «Малых городов России» съедутся десятки коллективов со всей страны.

- Недавно мы поставили в саратовском театре «Теремок» спектакль «Твори добро» и отправили запись спектакля руководителям руководству Всероссийского общества глухих в Москву. Спектакль понравился и членам общества и просто театралам столицы, они пригласили нас поставить эту постановку на всероссийском фестивале. Причем не только для зрителей с ограничениями по слуху, а для всех желающих, — рассказала «КП-Саратов» Ольга Малетина, замруководителя саратовского отделения Всероссийского общества глухих.

.

В спектакле участвуют не только дети, но и взрослые и даже пожилые саратовцы с ограничениями по слуху. В ближайшие дни саратовским артистам придет вызов, они уже собираются в дорогу.