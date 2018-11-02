2018-11-02T15:34:49+03:00
Недвижимость

Саратовский филиал «Т Плюс» вложил в строительство новой теплотрассы около 50 млн рублей

Протяженность коммуникаций составила почти 1,5 км
Екатерина Семенова
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Саратовский филиал «Т Плюс» завершил строительство нового трубопровода, который обеспечит подключение к централизованному теплоснабжению балаковского микрорайона «3Г». Сегодня смонтированные коммуникации проходят промывку, после чего будут готовы обеспечивать жителей новостроек тепловой энергией. На реализацию данного проекта саратовский филиал «Т Плюс» направил около 50 млн рублей.

В соответствии с проектом компания проложила не только магистральный трубопровод, но и внутриквартальные тепловые сети до границы домов. Общая протяженность коммуникаций составляет 1 457 м диаметром от 108 и до 325 мм.

Монтаж теплосетей выполнен по самым современным технологиям. Использован трубопровод высокой заводской готовности в пенополиуретановой теплоизоляции, гидроизоляционной защитной оболочке и оснащен системой оперативного диспетчерского контроля, которая позволяет дистанционно следить за работой сети.

Сейчас подрядная организация завершает перекрытие канала теплотрассы и обратную засыпку, после чего приступит к асфальтировке. Укладка твердого покрытия начнется с перекрестка улиц Волжская и Строительная, через который проходит автобусный маршрут.

Напомним, трубопровод к микрорайону «3Г» строится по просьбе администрации Балаковского района и депутата Государственной думы РФ Николая Панкова. Он позволит подключить к централизованному теплоснабжению новые дома, в том числе обманутых дольщиков.

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