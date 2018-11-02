2018-11-02T15:11:03+03:00
Общество

В Саратовской области сожжения ожидают десятки «Ждунов»

Вместе с ними в печь по решению суда отправятся «Свинки Пеппы»
Дарья Вострикова
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Игрушки "Ждун"Игрушки "Ждун"
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Решением Арбитражного суда Саратовской области у балаковского предпринимателя Юрия Закваскина изъяли 102 игрушки «Ждуна» и «Свинки Пеппы». Нарушение прав использования товарного знака подтвердила экспертиза.

Ранее в суд поступило заявление из балаковской полиции, сотрудники которой обнаружили и запечатлели нелегальную продукцию на фотоаппарат в магазине «Бегемот».

Экспертиза показала, что игрушки производились без участия компании «Си Ди Лэнд» и ИП Юрий Дудченко, владеющих эксклюзивными правами на использование товарного знака.

С предпринимателя взыскали 10 тыс. рублей штрафа за подделки, которые потом будут уничтожены.

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